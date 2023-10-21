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Гран-при ISU. Женщины. Короткая программа
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Марк Кондратюк — восьмой в короткой программе на этапе Гран-при России в Омске: падения, провал, нечестное судейство

Провал Кондратюка на Гран-при в Омске! Судьи помогли Марку, опять нарушив правила
Валерия Кукалева
Провал Кондратюка в Омске
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Арбитров не смутили ошибки фигуриста, включая падение.

Олимпийский чемпион Марк Кондратюк в последний раз побеждал год назад — на втором этапе Гран-при России сезона-2022/2023. В этом году он тоже начал серию со второго этапа в Омске и выглядел явным фаворитом на фоне Матвея Ветлугина, Григория Фёдорова и Алексея Ерохова — талантливых, но не столь именитых и титулованных фигуристов.

Но Кондратюк сенсационно провалился уже в первом виде — после короткой программы он занимает восьмое место из 12 участников, уступая лидеру, Ветлугину, 15,2 балла. Марк не набрал даже 80 баллов, не попав в сильнейшую разминку, и допустил слишком много ошибок.

Фигурное катание. Гран-при России-2023/24. Этап 2, Омск
Мужчины. Короткая программа
21 октября 2023, суббота. 12:00 МСК
Окончено
1
Матвей Ветлугин
Санкт-Петербург
94.16
2
Григорий Фёдоров
Москва
93.47
3
Семён Соловьёв
Санкт-Петербург
84.88
Следим за выступлениями фигуристов в Омске в режиме онлайн:
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Фигурист начал прокат с падения на четверном лутце, закономерно получив минусы и дедакшен, затем допустил степ-аут на приземлении с тройного акселя, что тоже стоило важных баллов.

На максимум не получился и каскад, заявленный во второй половине программы — тулуп, прицепленный к четверному сальхову, получился только двойным вместо тройного. Ещё один отминусованный элемент и всего 36,20 балла за технику (у Фёдорова, который выиграл техническую оценку — 48,99).

Но не так страшны падения и ошибки на прыжках — в конце концов, сезон только начинается, а спады бывают у всех. Тем более в прошлом году Марк боролся с травмой спины. Однако на максимум у Кондратюка не получились и непрыжковые — и это куда более волнительно.

Марк Кондратюк

Марк Кондратюк

Фото: РИА Новости

Судьи оценили на четвёртый уровень только последнее вращение. Первое — на третий, второе (в либеле со сменой ноги) — и вовсе на первый. Дорожка шагов получилась только второго уровня. У программы не было целостности, и это худший показатель, нежели падения с прыжков.

Впрочем, на компоненты это не повлияло — лучше оценили только Ветлугина, и то ненамного. Судьи от души «подтянули» Кондратюка, снова нарушив правила, как и в случае с Аделией Петросян неделю назад.

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Марк получил пять «девяток» за все три компонента — композицию, представление и мастерство катания. 9,25 — за композицию. Отличились судьи Варвара Талан, Евгения Крайнюкова и Елена Левковец — особенно старалась Талан, поставившая две «девятки» и ту самую 9,25.

Арбитры не имели права выставлять такие высокие оценки из-за падения и других ошибок фигуриста (степ-аут, выпадение из круга на каскаде), так как, по правилам, при двух и более ошибках, даже если они имели минимальное влияние на целостность программы, фигурист может получить за компоненты только 8,75.

Комментариев Кондратюка после проката не последовало. А нам остаётся задаваться вопросом, нужно ли такое судейство.

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