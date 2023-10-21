Провал Кондратюка на Гран-при в Омске! Судьи помогли Марку, опять нарушив правила

Олимпийский чемпион Марк Кондратюк в последний раз побеждал год назад — на втором этапе Гран-при России сезона-2022/2023. В этом году он тоже начал серию со второго этапа в Омске и выглядел явным фаворитом на фоне Матвея Ветлугина, Григория Фёдорова и Алексея Ерохова — талантливых, но не столь именитых и титулованных фигуристов.

Но Кондратюк сенсационно провалился уже в первом виде — после короткой программы он занимает восьмое место из 12 участников, уступая лидеру, Ветлугину, 15,2 балла. Марк не набрал даже 80 баллов, не попав в сильнейшую разминку, и допустил слишком много ошибок.

Фигурист начал прокат с падения на четверном лутце, закономерно получив минусы и дедакшен, затем допустил степ-аут на приземлении с тройного акселя, что тоже стоило важных баллов.

На максимум не получился и каскад, заявленный во второй половине программы — тулуп, прицепленный к четверному сальхову, получился только двойным вместо тройного. Ещё один отминусованный элемент и всего 36,20 балла за технику (у Фёдорова, который выиграл техническую оценку — 48,99).

Но не так страшны падения и ошибки на прыжках — в конце концов, сезон только начинается, а спады бывают у всех. Тем более в прошлом году Марк боролся с травмой спины. Однако на максимум у Кондратюка не получились и непрыжковые — и это куда более волнительно.

Марк Кондратюк Фото: РИА Новости

Судьи оценили на четвёртый уровень только последнее вращение. Первое — на третий, второе (в либеле со сменой ноги) — и вовсе на первый. Дорожка шагов получилась только второго уровня. У программы не было целостности, и это худший показатель, нежели падения с прыжков.

Впрочем, на компоненты это не повлияло — лучше оценили только Ветлугина, и то ненамного. Судьи от души «подтянули» Кондратюка, снова нарушив правила, как и в случае с Аделией Петросян неделю назад.

Марк получил пять «девяток» за все три компонента — композицию, представление и мастерство катания. 9,25 — за композицию. Отличились судьи Варвара Талан, Евгения Крайнюкова и Елена Левковец — особенно старалась Талан, поставившая две «девятки» и ту самую 9,25.

Арбитры не имели права выставлять такие высокие оценки из-за падения и других ошибок фигуриста (степ-аут, выпадение из круга на каскаде), так как, по правилам, при двух и более ошибках, даже если они имели минимальное влияние на целостность программы, фигурист может получить за компоненты только 8,75.

Комментариев Кондратюка после проката не последовало. А нам остаётся задаваться вопросом, нужно ли такое судейство.