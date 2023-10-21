Неожиданная ошибка Мишиной и Галлямова на параллельном прыжке на этапе Гран-при в Омске

Олимпийские чемпионы в команде, бронзовые призеры Олимпийских игр в парном катании, чемпионы мира — 2021 Анастасия Мишина и Александр Галлямов не избежали ошибок в короткой программе на втором этапе Гран-при России в Омске. Партнёр не исполнил параллельный тройной сальхов, из-за чего пара осталась без элемента. Однако все остальные элементы были выполнены на большие надбавки и четвёртый уровень, поэтому после первого вида Анастасия с Александром лидируют, опережая идущих вторыми Юлию Артемьеву и Алексея Брюханова на 0,65 балла. Отметим, что замыкают тройку Наталья Хабибуллина и Илья Княжук, уступая второму месту всего 0,14 балла.

Трансляция Гран-при России по фигурному катанию доступна в Okko.