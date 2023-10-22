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Гран-при ISU. Женщины. Произвольная программа
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Стало известно, сколько квадов Петросян и Горбачёва планируют исполнить в ПП на ГП в Омске

Стало известно, сколько квадов Петросян и Горбачёва планируют исполнить в ПП на ГП в Омске
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Стало известно, какой прыжковый контент женщины собираются исполнить в рамках произвольной программы на втором этапе серии Гран-при России – 2023/2024, который проходит в Омске. Соревнования начнутся в 13:30 мск.

На четверные прыжки у девушек собираются пойти лишь три фигуристки: Мария Парамонова заявила четверной тулуп, ученица Этери Тутберидзе Аделия Петросян — два четверных флипа, один из которых в каскаде с двойным тулупом, а промежуточный лидер соревнований Алина Горбачёва намерена исполнить два четверных сальхова, причём один в каскаде с двойным акселем.

Отметим, что победительницей первого этапа ГП России в этом сезоне стала именно Петросян, которая, соответственно, и является лидером личного зачёта.

Трансляции Гран-при России по фигурному катанию — 2023/2024 доступны в Okko.

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