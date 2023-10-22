Отыграются ли Кондратюк и Петросян после неудачи? Произволки на Гран-при в Омске — LIVE!

22 октября на этапе Гран-при России в Омске состоятся произвольные программы: одиночницы, одиночники и спортивные пары разыграют медали.

Результаты первого этапа соревнований оказались в какой-то степени сенсационными: фаворит мужских соревнований Марк Кондратюк стал только восьмым, а топ-3 захватили Матвей Ветлугин, Григорий Фёдоров и Семён Соловьёв.

Не справилась с прокатом и победительница предыдущего этапа Аделия Петросян. Сразу две ошибки оставили её на втором месте позади Алины Горбачёвой. Третьей идёт Мария Агаева.

Спортивные пары завершат соревновательную программу. Анастасия Мишина и Александр Галлямов хоть и лидируют, но не без допущенных ошибок — партнёр запорол прыжок. Дебютанты Алёна Косторная и Георгий Куница идут пятыми, уступая лидерам около пяти баллов.

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