Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Гран-при России. Танцы на льду. Ритм-танец
Начало прямой трансляции
15:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Олимпийская чемпионка Екатерина Боброва ждёт второго ребёнка

Олимпийская чемпионка Екатерина Боброва ждёт второго ребёнка
Аудио-версия:
Комментарии

Олимпийская чемпионка Сочи – 2014 в командном турнире Екатерина Боброва рассказала, что ждёт второго ребёнка.

Фигуристка выложила в соцсетях юмористическое видео с намёком: в ролике она пробует много разнообразной еды, а потом выходит из-за стола с округлившимся животом.

Боброва подтвердила «Чемпионату», что беременна. Екатерина и её муж Андрей Депутат, выступавший в парном катании, уже воспитывают сына Александра, который родился в апреле 2019 года.

Екатерина Боброва намекнула, что ждёт второго ребёнка:

Екатерина Боброва выступала в танцах на льду в дуэте с Дмитрием Соловьёвым. Боброва и Соловьёв — олимпийские чемпионы 2014 года в командных соревнованиях, серебряные призёры Олимпийских игр 2018 года в командных соревнованиях, победители (2013) и многократные призёры чемпионатов Европы.

Материалы по теме
Екатерина Боброва: судьи то ли не могут понять, как судить, то ли не могут определиться
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android