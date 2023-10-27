Олимпийская чемпионка Екатерина Боброва ждёт второго ребёнка

Олимпийская чемпионка Сочи – 2014 в командном турнире Екатерина Боброва рассказала, что ждёт второго ребёнка.

Фигуристка выложила в соцсетях юмористическое видео с намёком: в ролике она пробует много разнообразной еды, а потом выходит из-за стола с округлившимся животом.

Боброва подтвердила «Чемпионату», что беременна. Екатерина и её муж Андрей Депутат, выступавший в парном катании, уже воспитывают сына Александра, который родился в апреле 2019 года.

Екатерина Боброва намекнула, что ждёт второго ребёнка:

Екатерина Боброва выступала в танцах на льду в дуэте с Дмитрием Соловьёвым. Боброва и Соловьёв — олимпийские чемпионы 2014 года в командных соревнованиях, серебряные призёры Олимпийских игр 2018 года в командных соревнованиях, победители (2013) и многократные призёры чемпионатов Европы.