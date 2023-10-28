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Гран-при России. Танцы на льду. Ритм-танец
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«Со мной остались только те, кого я люблю». Валерий Ангелопол опубликовал фото с Усовой

«Со мной остались только те, кого я люблю». Валерий Ангелопол опубликовал фото с Усовой
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Российский фигурист Валерий Ангелопол, ранее выступавший в танцевальном дуэте с Василисой Кагановской, опубликовал в социальных сетях фотографии со своей девушкой фигуристкой Полиной Усовой и своими друзьями.

«Со мной остались только те, кого я люблю», — подписал пост Ангелопол.

Фото: из личного архива Валерия Ангелопола

Фото: из личного архива Валерия Ангелопола

Фото: из личного архива Валерия Ангелопола

Фото: из личного архива Валерия Ангелопола

Напомним, Ангелопол вместе с Кагановской в прошлом сезоне выиграли финал Гран-при России в танцах на льду, однако в конце августа их дуэт со скандалом распался. После расставания Василиса осталась в группе Анжелики Крыловой, а Валерий отправился на поиски новой команды. Ранее в СМИ появилась информация, что тренерам запретили принимать Ангелопола в свои группы и предоставлять ему лёд для тренировок.

Недавно стало известно, что Ангелопол будет тренироваться в академии Евгения Плющенко.

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