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Гран-при России. Танцы на льду. Ритм-танец
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Фигурное катание 28 октября, Гран-при в Красноярске, короткая программа: Гуменник под Rammstein, где смотреть, онлайн

Rammstein от Гуменника (ура!), камбэк ученицы Тутберидзе. Гран-при в Красноярске — LIVE!
Екатерина Авдонина Дарья Кирюхина
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Пётр Гуменник и Майя Хромых
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Хедлайнеры соревновательного дня — Пётр Гуменник, Майя Хромых, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Александра Степанова и Иван Букин.

28 октября в Красноярске стартует этап Гран-при России среди взрослых. На лёд впервые в сезоне после контрольных прокатов выйдут представители всех видов: будут представлены и парное катание, и танцы на льду.

Главные интриги, как и всегда в этом году, связаны с мужчинами. Пётр Гуменник наконец представит широкой аудитории программу под композицию Sonne немецкой группы Rammstein, но переделанную под кавер на русском языке. Конкуренцию Петру составят Дмитрий Алиев и Александр Самарин.

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В женском одиночном катании фавориткой выглядит Майя Хромых из группы Этери Тутберидзе, пропустившая весь прошлый сезон из-за травмы и вернувшаяся в строй только на контрольных прокатах. К сожалению, ранее заявленные Елизавета Туктамышева и Софья Акатьева снялись с турнира.

В парном катании мы увидим заявку на победу от действующих чемпионов России Александры Бойковой и Дмитрия Козловского, а в танцах на льду ждём первое соревновательное выступление Александры Степановой и Ивана Букина после сезонной паузы — партнёрша уходила в декрет.

Трансляция Гран-при России по фигурному катанию доступна в Okko и на сайте Первого канала.

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