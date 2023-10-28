Грицаенко — об одинаковой музыке с Бойковой/Козловским: это произошло случайно, не ожидали

Фигурист Артём Грицаенко, выступающий в спортивной паре с Елизаветой Осокиной, заявил, что идентичное музыкальное сопровождение у двух пар – стечение обстоятельств.

«Это произошло случайно. Прямо вообще не ожидали. Мы, получается, пропустили первые сборы. И потом ребята, которые ездили туда, сказали, что у Димы и Саши такая же музыка, как у нас. Конечно, расстроились изначально. Думали, что так хорошо попали, она нам так понравилась, что не хотелось менять совершенно.

Расстроились, но подумали, что, наверное, будет интересно побороться под ту же музыку, почти с тем же контентом, посмотреть, где это будет лучше выглядеть. Программу поставил Сергей Плишкин. Но музыку предложил я. Пересматривал Олимпиаду, и понравилось мне, как под эту музыку катал Нейтан Чен. Я подумал, почему нет, что, если в парах попробовать, как это будет. Предложил хореографу, и он сказал, что это классная музыка, бомба, и взялся», — передаёт слова Грицаенко корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

По итогам выступления оценка дуэта составила 72,05 балла — они заняли промежуточное второе место.

Трансляции Гран-при России по фигурному катанию — 2023/2024 доступны в Okko.