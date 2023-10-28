Бестемьянова заявила, что в столкновении Морозов и Шанаевой виноваты их партнёры

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова высказала мнение, что в столкновении фигуристок Елизаветы Шанаевой и Аннабель Морозов на разминке перед ритм-танцем на третьем этапе Гран-при России в Красноярске виноваты их партнёры – Павел Дрозд и Игорь Ерёменко.

В результате столкновения Морозов получила порез от конька Шанаевой. Чтобы Аннабель смогла выступить, ей наложили швы, на прокат она вышла с перевязанной ногой, со льда фигуристка уходила в слезах.

«Аннабель — умничка, справилась с поставленной задачей, но по-другому и не могло быть. И не такое случалось, когда люди выходили и показывали прекрасные прокаты. Но хочется отметить, что за подобные случаи вина лежит на обоих партнёрах. Они должны приглядывать за этим», — приводит слова Бестемьяновой «РИА Новости Спорт».

Морозов и Ерёменко получили за своё выступление 76,13 балла и занимают третье место. Шанаева и Дрозд показали второй результат — 79,61.