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Бестемьянова заявила, что в столкновении Морозов и Шанаевой виноваты их партнёры

Бестемьянова заявила, что в столкновении Морозов и Шанаевой виноваты их партнёры
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Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова высказала мнение, что в столкновении фигуристок Елизаветы Шанаевой и Аннабель Морозов на разминке перед ритм-танцем на третьем этапе Гран-при России в Красноярске виноваты их партнёры – Павел Дрозд и Игорь Ерёменко.

В результате столкновения Морозов получила порез от конька Шанаевой. Чтобы Аннабель смогла выступить, ей наложили швы, на прокат она вышла с перевязанной ногой, со льда фигуристка уходила в слезах.

«Аннабель — умничка, справилась с поставленной задачей, но по-другому и не могло быть. И не такое случалось, когда люди выходили и показывали прекрасные прокаты. Но хочется отметить, что за подобные случаи вина лежит на обоих партнёрах. Они должны приглядывать за этим», — приводит слова Бестемьяновой «РИА Новости Спорт».

Морозов и Ерёменко получили за своё выступление 76,13 балла и занимают третье место. Шанаева и Дрозд показали второй результат — 79,61.

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