Соперница до крови ранила фигуристку на разминке. Пострадавшей наложили несколько швов!

Начало третьего этапа Гран-при России в Красноярске среди взрослых оказалось невероятно драматичным. В танцах на льду не обошлось без тяжёлой травмы и горьких слёз.

Неприятность произошла перед стартом выступлений второй группы участников. Аннабель Морозов неудачно столкнулась с Елизаветой Шанаевой на шестиминутной разминке: фигуристке едва не проткнули ногу коньком, отчего та не смогла сдержать болезненного крика. Партнёру спортсменки, Игорю Ерёменко, пришлось нести её на руках.

Казалось, на этом соревнования для Шанаевой и Ерёменко подошли к концу, но Лиза приняла героическое решение выйти на лёд. Она каталась, несмотря на боль и кровь. Ну что за сила духа!

Шанаева едва не проткнула коньком ногу Морозов

Самый большой накал страстей ожидался во время выступлений второй группы участников в танцах на льду. Помимо Александры Степановой и Ивана Букина, вернувшихся на соревновательный лёд после долгого перерыва, представить свои ритм-танцы готовились другие топовые спортсмены. В их число входили Анабель Морозов и Игорь Ерёменко, а также Елизавета Шанаева и Павел Дрозд. Два дуэта при лучшем исходе должны были бороться друг с другом на равных, если бы не досадное происшествие.

Столкновение двух пар было не метафорическим, а вполне реальным. Елизавета Шанаева на шестиминутной разминке случайно ранила соперницу: она едва не проткнула коньком ногу Анабель Морозов, которая не смогла сдержать болезненного вскрика. Эту ужасающую картину запечатлели камеры — на записи видно, с каким тревожным лицом на Анабель посмотрел её партнёр, который тут же взял её на руки и проехал с ней несколько метров.

Лишь спустя некоторое время, очень ценное для накатки элементов и разогрева мышц, Морозов и Ерёменко продолжили мини-тренировку, но дело явно шло нехорошо. Фигуристка хромала, и болельщики уже было подумали, что дуэт снимется с турнира, но Анабель приняла героическое решение выступить на Гран-при.

Горькие слёзы, кровь и высокие баллы — итог соревнований

Морозов и Ерёменко представили свой ритм-танец под Another one bites the dust и сделали это просто отлично. Спортсмены отлично попали в вайб 80-х годов и подарили зрителям массу приятных впечатлений. Технически они были предсказуемо неидеальны, но почти максимальные уровни на элементах при сильнейшей боли — это достойно уважения.

Артистически Анабель отыграла на все сто процентов, и только после того, как музыка выключилась, горько расплакалась. Так ей было плохо!

Аннабель Морозов Фото: кадр из трансляции

Судьи оценили прокат фигуристов в 76,13 балла, что с учётом непредвиденной травмы очень хороший результат.

Всё это время Морозов плакала, её успокаивали и Ерёменко, и Анжелика Крылова. Затем Игорь унёс партнёршу к врачам. Самые внимательные увидели, что у неё сильно кровоточила коленка. А журналисты узнали, что спортсменке наложили несколько швов прямо в ледовом дворце — об этом рассказала Крылова.

Очевидно, повреждение серьёзное, но Анабель вновь проявила невиданную силу характера и отказалась сниматься с соревнований. Завтра дуэт выступит в произвольной программе.