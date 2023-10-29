Каори Сакамото выиграла этап Гран-при ISU в Ванкувере

В Ванкувере на арене «Дог Митчелл Тандербёрд» завершились соревнования среди женщин-одиночниц на втором этап Гран-при ISU. Лучший результат в произвольной программе и в суммме показала японка Каори Сакамото. Второе место заняла Ким Чхэ Ён из Южной Кореи. Третьей стала ещё одна японка Рино Мацуике.
Фигурное катание. Гран-при ISU. Второй этап. Ванкувер, Канада
Женщины
Итоговые результаты
1. Каори Сакамото (Япония) — 226,13 в сумме (151,00 в произвольной программе).
2. Ким Чхэ Ён (Южная Корея) — 201,15 (130,84).
3. Рино Мацуике (Япония) — 198,62 (132,33).
4. Мэдлин Шизас (Канада) — 189,91 (132,47).
5. Линдси Торнгрен (США) — 189,52 (127,53).
6. Ринка Ватанабэ (Япония) — 182,08 (124,56).
7. Одри Шин (США) — 177,14 (111,95).
8. Старр Эндрюс (США) — 174,82 (113,75).
9. Лара Наки Гутманн (Италия) — 165,73 (115,73).
10. Кайя Райтер (Канада) — 155,44 (99,62).
11. Сара-Мод Дюпуа (Канада) — 151,95 (99,78).
12. Маэ-Беренис Мейте (Франция) — 121,13 (79,48).
По итогам двух прошедших этапов Сакамото имеет 15 очков, как и бельгийка Луна Хендрикс. У Ким Чхэ Ён 13 очков, как и у американки Изабо Левито.
Трансляции Гран-при ISU по фигурному катанию — 2023/2024 доступны в Okko.
- 29 октября 2023
-
01:20
-
00:52
- 28 октября 2023
-
22:28
-
21:55
-
19:45
-
18:58
-
18:31
-
18:12
-
17:52
-
17:42
-
16:59
-
16:52
-
16:48
-
16:40
-
16:38
-
16:30
-
16:29
-
16:16
-
15:47
-
15:23
-
15:15
-
15:10
-
14:54
-
14:44
-
14:43
-
14:31
-
13:40
-
13:34
-
13:26
-
13:23
-
13:17
-
13:13
-
13:06
-
13:00
-
12:48