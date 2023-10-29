Каори Сакамото выиграла этап Гран-при ISU в Ванкувере

В Ванкувере на арене «Дог Митчелл Тандербёрд» завершились соревнования среди женщин-одиночниц на втором этап Гран-при ISU. Лучший результат в произвольной программе и в суммме показала японка Каори Сакамото. Второе место заняла Ким Чхэ Ён из Южной Кореи. Третьей стала ещё одна японка Рино Мацуике.

Фигурное катание. Гран-при ISU. Второй этап. Ванкувер, Канада

Женщины

Итоговые результаты

1. Каори Сакамото (Япония) — 226,13 в сумме (151,00 в произвольной программе).

2. Ким Чхэ Ён (Южная Корея) — 201,15 (130,84).

3. Рино Мацуике (Япония) — 198,62 (132,33).

4. Мэдлин Шизас (Канада) — 189,91 (132,47).

5. Линдси Торнгрен (США) — 189,52 (127,53).

6. Ринка Ватанабэ (Япония) — 182,08 (124,56).

7. Одри Шин (США) — 177,14 (111,95).

8. Старр Эндрюс (США) — 174,82 (113,75).

9. Лара Наки Гутманн (Италия) — 165,73 (115,73).

10. Кайя Райтер (Канада) — 155,44 (99,62).

11. Сара-Мод Дюпуа (Канада) — 151,95 (99,78).

12. Маэ-Беренис Мейте (Франция) — 121,13 (79,48).

По итогам двух прошедших этапов Сакамото имеет 15 очков, как и бельгийка Луна Хендрикс. У Ким Чхэ Ён 13 очков, как и у американки Изабо Левито.

Трансляции Гран-при ISU по фигурному катанию — 2023/2024 доступны в Okko.