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Дешам и Стелатто-Дудек выиграли канадский этап Гран-при ISU, Павлова и Святченко — вторые

Дешам и Стелатто-Дудек выиграли канадский этап Гран-при ISU, Павлова и Святченко — вторые
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Сегодня, 29 октября, в Ванкувере (Канада) на арене «Дог Митчелл Тандербёрд» проходит второй этап Гран-при ISU-2023/2024. Третьим событием дня стала произвольная программма среди спортивных пар. Победителями, как и в короткой программе, оказалась местная пара Динны Стелатто-Дудек и Максима Дешама.

Фигурное катание. Гран-при ISU. Второй этап. Ванкувер, Канада
Спортивные пары
Итоговые результаты

1. Динна Стелатто-Дудек и Максим Дешам (Канада) — 214,64 в сумме (142,39 в произвольной программе).

2. Мария Павлова и Алексей Святченко (Венгрия) — 187,78 в сумме (125,56 в произвольной программе).

3. Маттео Гуаризе и Лукреция Беккари (Италия) — 181,42 в сумме (115,59 в произвольной программе).

4. Анастасия Голубева и Эктор Йотопулос Мур (Австралия) — 179,61 (116,81 в произвольной программе).

7. Дарья Данилова и Мишель Циба (Германия) — 165,01 (107,84 в произвольной программе).

Фигурное катание. Гран-при ISU-2023/24. Этап 2, Ванкувер, Канада
Спортивные пары. Произвольная программа
29 октября 2023, воскресенье. 04:00 МСК
Окончено
1
Канада
2
Венгрия
3
Италия
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