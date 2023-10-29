«Аннабель – герой». Ангелопол отреагировал на инцидент с Морозов на 3-м этапе ГП

Российский фигурист Валерий Ангелопол, ранее выступавший в танцевальном дуэте с Василисой Кагановской, отреагировал на решение пары Аннабель Морозов/Игорь Ерёменко сняться с третьего этапа серии Гран-при России, который проходит в Красноярске. Напомним, на разминке перед короткой программой соперница случайно порезала коньком ногу Морозов.

«Ребятки, очень жаль, что так вышло, вы сильные и опытные спортсмены, у вас всё будет хорошо и многое впереди! Скорее восстанавливайтесь и снова в бой! Держитесь. Аннабель — герой.

P.S. помню себя, когда пришлось сниматься соревнований, причём в том же Красноярске, это очень тяжело – принять такое решение, потому что много сил положено на подготовку, давайте вместе поддержим ребят», — написал Ангелопол в своих социальных сетях.

Трансляции Гран-при России по фигурному катанию — 2023/2024 доступны в Okko.