Миронова и Устенко прокомментировали свою программу на третьем этапе Гран-при России

Танцевальный дуэт Екатерина Миронова и Евгений Устенко прокомментировали свой прокат на третьем этапе Гран-при России по фигурному катанию, который прошёл в Красноярске.

Устенко: Результат неожиданный? Мы как-то не думали, просто делали свою работу. Вчера мы допустили некоторые помарки, поэтому сегодня вышли более собранные, с холодной головой. Просто прокатать для себя в удовольствие. Катались друг с другом и друг для друга.

Миронова: Задача была чисто откатать, полностью прожить образы, историю. Не думали ни об оценках, ни о местах.

Устенко: Как проходила подводная фотосессия к программе? Я перекрестился: «С богом, я пойду». Мне дали 20 минут, чтобы я привык к воде, потому что бассейн был невысокий. Ещё задержать дыхание, это было, конечно, испытание. Но 20 минут, и я как рыба в воде себя почувствовал, вжился в образ.

Миронова: Это история любви двух совершенно разных персонажей. Мы попытались передать это визуально для зрителей, и потом показали это в постановке. На сколько от одного до пяти довольны этим этапом Гран-при? Я на двойки училась, люблю двойки (улыбается). Не знаю, не оцениваю по баллам это для себя.

Устенко: Это были неплохие прокаты, но не самые хорошие, с которыми надо учиться работать.

Трансляции Гран-при России по фигурному катанию — 2023/2024 доступны в Okko.