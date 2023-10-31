Новые костюмы для ритм-танца Мироновой и Устенко понравились судьям

Судьи оценили новые костюмы российских фигуристов Мироновой и Устенко. Об этом рассказала тренер бронзовых призёров третьего этапа Гран-при России в танцах на льду Елена Соколова корреспонденту «Чемпионата» Анастасии Матросовой.

«Судьям понравились наши новые костюмы для ритм-танца, которые мы полностью поменяли в процессе доработки программы после открытых прокатов. Особенно костюм Кати. По словам судей, костюм Кати — это то, как они хотели бы, чтобы были представлены 80-е в танцах на льду. Теперь ритм-танец спортсменов выглядит завершённым, видна работа пары над технической стороной, а костюмы полностью отражают эпоху 80-х. Мы стараемся повышать уровень прокатов от старта к старту, и всегда приятно, когда судьи это замечают».