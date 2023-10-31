Олимпийский чемпион Никита Кацалапов: у меня никогда не было звёздной болезни

Российский фигурист, олимпийский чемпион в командном соревновании Никита Кацалапов считает, что никогда не сталкивался со звёздной болезнью.

«Знаю, что многие артисты и спортсмены, по мнению общества, после достижения головокружительного успеха подвержены звёздной болезни. Я думаю, что у меня её в принципе никогда не было. Каждая моя победа в жизни даёт мне определённую мотивацию, понимание того, что ты делаешь всё правильно, и силы двигаться вперёд. Я спортсмен не только на льду, но, скорее всего, и в самой жизни, поэтому очень люблю ставить перед собой новые и новые цели»,— приводит слова Кацалапова StarHit.

Напомним, на Олимпийских играх в Пекине Кацалапов в паре с фигуристкой Викторией Синициной завоевали золото в команде и серебро в личном турнире. Виктория и Никита – чемпионы мира – 2021, двукратные чемпионы Европы.