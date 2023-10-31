Жулин: новые дуэты повторяют стиль Синициной и Кацалапова? А может, мы к этому стремимся?

Двукратный призёр Олимпийских игр, тренер и постановщик Александр Жулин ответил любителям фигурного катания, которые считают, что все его новые пары повторяют олимпийских чемпионов Викторию Синицину и Никиту Кацалапова.

«Говорите, каждый из моих новых дуэтов хоть чем-то, но повторяет стиль Синициной — Кацалапова, их программы? А может быть, мы к этому стилю сознательно стремимся? Не задавали себе такой вопрос? Для меня все мои пары совершенно разные. Если кто-то начнёт подмечать, что у них одинаковый стиль скольжения и качество катания, так это хорошо — значит, люди в правильном направлении двигаются: правильно скользят, у них красивые линии. Этого ещё никто не отменял. В прыжках в воду тоже ведь можно сравнивать Дмитрия Саутина и Грега Луганиса. Кто из них был лучше? Наверное, всё-таки Луганис, у которого были более чистые линии. В фигурном катании точно так же надо стремиться к потрясающим линиям, к тому, чтобы были пластичные руки. Мы очень много над этим работаем. Что плохого в том, чтобы стремиться к пластике Сизерона?» — приводит слова Жулина RT.