Кацалапов: день, когда впервые встал в пару с Викой Синициной — судьбоносный

Олимпийский чемпион в командном соревновании Никита Кацалапов вспомнил момент, когда впервые встал в пару с российской фигуристкой Викторией Синициной.

«Я очень хорошо помню тот момент, когда впервые встал в пару с Викой. Думаю, что поклонники нашего вида спорта, близкие друзья и Федерация фигурного катания — все прекрасно помнят этот день. Он был судьбоносный. Я ощущал только рвение вперёд, стремление поскорее начать работу и создать вокруг нас замечательную команду. Конечно, оказалось, что всё не так просто, как мы думали, и даже наших амбиций и сил было недостаточно. Нужно было очень долго «скатываться», то есть привыкать друг к другу для того, чтобы создать собственный стиль», — приводит слова Кацалапова StarHit.

Напомним, на Олимпийских играх в Пекине Кацалапов в паре с фигуристкой Синициной завоевали золото в команде и серебро в личном турнире. Виктория и Никита – чемпионы мира – 2021, двукратные чемпионы Европы.