Двукратный призёр Олимпийских игр, тренер и хореограф Александр Жулин рассказал о постановках программ, которые у него не получились.

«С Ксенией Столбовой и Фёдором Климовым, например. Евгении Медведевой в своё время не зашла музыка Шварца. Я прямо горел той идеей, но, когда Женя поехала, увидел, что музыка её просто съедает, настолько она масштабна. Выкатать её, наверное, могли фигуристы уровня Елены Бережной и Антона Сихарулидзе. А вот «Шербургские зонтики» сработали на Медведеву прекрасно.

Второй концерт Рахманинова тоже очень сложная музыка. Она вынимает из тебя всю душу, все силы, можешь к третьей минуте просто встать. Единственный, кто у меня справился с Рахманиновым, это Кацалапов. И то не сразу. Мы поставили танец в тот год, когда Никита с Викой получили травму на чемпионате страны, и ребятам долго не хватало физики, чтобы вытянуть прокат целиком. Мы катали танец кусками, и уже тогда я видел, что это может быть гениально. А вот в парном катании, пожалуй, только Артур Дмитриев с Оксаной Казаковой оказались способны справиться с этой музыкой», — приводит слова Жулина RT.