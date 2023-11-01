Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Тутберидзе — о критике от Бестемьяновой и Родниной: с чего бы им говнище ложками черпать?

Тутберидзе — о критике от Бестемьяновой и Родниной: с чего бы им говнище ложками черпать?
Комментарии

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе рассказала, как относится к критике.

«Я же тоже открываю комментарии, и когда ты читаешь депутата Терюшкова… Я читаю, как он говорит, что эта Тутберидзе, заходя на каток, с ней здороваются дети, а она их посылает всех куда-то матом… Как вообще? Я тебя в глаза не видела, ты кто? Я сумасшедшая, заходить на каток и сразу? А он же даёт интервью! Легенда фигурного катания Роднина тоже обо мне даёт какие-то непонятные истории. Или Бестемьянова. Я их всех уважаю. Мне туда не удалось дойти, а они рассказывают о том, как я жестока, как я тренирую. Ну, ты возьми, найди в себе силы, время – приезжай на каток, посиди на тренировке хотя бы на одной. Что же ты рассказываешь о тренировках, не видя и не слыша? Это как вообще? Это ложь. Вот эти олимпийские чемпионы, как правило, менее усидчивы в работе потом. Они уже своего достигли, и с чего бы им сейчас говнище ложками черпать?» – сказала Тутберидзе на канале «Коммент.Шоу» в YouTube.

Материалы по теме
Бойкова/Козловский читают мысли тренеров! Есть ли прогресс после перехода к Тутберидзе?
Видео
Бойкова/Козловский читают мысли тренеров! Есть ли прогресс после перехода к Тутберидзе?
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android