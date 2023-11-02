Навка поделилась мнением об идее применения детектора лжи в деле Валиевой

Российская фигуристка, олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка отреагировала на слова заслуженного тренера России Этери Тутберидзе, которая ранее заявила, что призвала бы всех причастных к делу о допинге российской фигуристки Камилы Валиевой пройти проверку на детекторе лжи.

«Почему бы и нет? Мне кажется, что в этой истории можно использовать любой вариант, чтобы дать Камиле возможность [быть оправданной], чтобы от девочки наконец-то отстали. Тем более что это предложение идёт из штаба фигуристки. Это очень хорошая идея. Но я сомневаюсь, что в Международном олимпийском комитете, Всемирном антидопинговом агентстве и CAS прислушаются к этому. Хотя идея интересная», — приводит слова Навки «РИА Новости Спорт».

Напомним, новые слушания по делу Камилы Валиевой в Спортивном арбитражном суде (CAS) пройдут 9–10 ноября.