Гран-при ISU. Этап 3: где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 3 ноября, стартует третий этап Гран-при ISU по фигурному катанию сезона-2023/2024 в Анже (Франция).

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На этом этапе Гран-при ISU женщины и мужчины выступят в одиночном катании, а также участие в соревнованиях примут спортивные пары и танцевальные дуэты. 3 ноября одиночники и пары представят свои короткие программы, а танцевальные дуэты выступят с ритм-танцем. 4 ноября фигуристы покажут свои произвольные программы.

Напомним, на прошлом этапе Гран-при ISU в Ванкувере (Канада) победу в женском одиночном катании одержала японка Каори Сакамото, лучшим среди мужчин стал японец Сота Ямамото, золото в танцах на льду завоевали канадские фигуристы Пайпер Гиллес и Поль Пуарье, а победу в соревнованиях спортивных пар одержали канадцы Динна Стеллато-Дудек и Максим Дешам.

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