Синицина/Кацалапов: и русские сказки, и восточные — очень эмоциональные, красивые и яркие

Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов, исполнители главных ролей в ледовом шоу «История любви Шахерезады», поделились мнением о том, почему восточные сказки близки русскому человеку, а также рассказали, какие сказки они любили в детстве.

Кацалапов: Почему восточные сказки близки русскому человеку? Наверное, потому что в них присутствует такая страсть, которая близка и русскому духу, и в арабских сказках тоже горячая любовь. Наверное, это – причина.

Синицина: Также у нас одинаково яркие костюмы, всё-таки пёстрое, красивое, эмоциональное. И русские сказки, и восточные — очень эмоциональные красивые и яркие, именно поэтому. Основная ключевая история наших героев — ощущения любви, добра и того, что нужно верить в добро, в настоящую любовь. Это приводит к самым лучшим моментам в жизни.

Костюмы у нас очень яркие, очень красивые. Но одновременно они должны быть для нас удобными, поэтому мы присутствуем на примерках и даём иногда какие-то пожелания, советы. Мы очень много лет сами шьём костюмы и знаем, как кататься в них, как должно быть удобно, чтобы кататься. В этом и сложность, чтобы это было красиво по-театральному и одновременно в них можно делать сложные элементы. Но мы всей нашей командой справились, и всё получилось прекрасно.

Какие сказки мы любили в детстве? Одна из любимых моих сказок — «12 месяцев», с детства обожала её и читать, и смотреть.

Кацалапов: Тоже нравится «12 месяцев», нравится «Морозко», и ещё восточный мультик про антилопу, которая била копытцем… «Золотая антилопа», вот.

Синицина: В скором времени начнём репетировать нашу зимнюю сказку, как обычно, радовать всех зрителей в Новый год. Яркой сказкой, которая будет давать людям новогоднее настроение.

Слова спортсменов передаёт корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.