Два олимпийских золота и побег из СССР. Судьба ушедшего из жизни Олега Протопопова

Ужасная, невосполнимая потеря поразила мир фигурного катания. На 92-м году жизни скончался великий парник Олег Протопопов. Он на шесть лет пережил свою любимую супругу и надёжную партнёршу Людмилу Белоусову, с которой они вместе добились невероятных спортивных высот. Дважды становились олимпийскими чемпионами, по четыре раза — чемпионами мира и Европы. Именно благодаря им появились многие элементы, которые фигуристы теперь в обязательном порядке исполняют на соревнованиях.

Безусловно, сейчас уходит целая эпоха, которая, казалось, никогда не закончится.

Протопопов очень любил свой вид спорта и навечно оставил в нём яркий след. Но он был не только гениальным спортсменом, но и мудрым человеком с большой буквы. Личностью, чья харизма завоёвывала сердца людей по всему миру.

Легендарная спортивная карьера

Олег Протопопов родился 16 июля 1932 года в Ленинграде. В детстве пережил блокаду, во время которой едва не погиб. Первые коньки ему подарил его отчим, поэт Дмитрий Цензор, который ещё не подозревал, что перед ним — будущий олимпийский чемпион.

Фигурным катанием Олег начал заниматься в 15 лет под руководством Нины Васильевны Лепнинской. В 1951 году готовился к участию во Всесоюзных соревнованиях, но вскоре его призвали в Балтийский флот. В паре с Маргаритой Богоявленской он завоевал бронзовую медаль чемпионата СССР 1953 года. А в 1954 году начал выступать с Людмилой Белоусовой. Молодые люди познакомились на семинаре в Москве и просто решили попробовать кататься вместе. Им понравилось, и они поняли, что идеально подходят друг другу. Новая пара тренировалась под руководством Игоря Москвина, а также Петра Орлова в Ленинграде.

Людмила Белоусова и Олег Протопопов Фото: РИА Новости

Первые успехи пришли к ним в 1956 году: тогда они впервые выиграли серебро чемпионата СССР и уверенно удерживали свои позиции, упорно работая на тренировках. В следующем десятилетии пара добилась значительного прогресса и одержала победу на чемпионате СССР в 1962 году. В том же сезоне они поднялись на вторую ступень пьедестала чемпионатов Европы и мира, и так продолжалось целых три года.

На Олимпиаде-1964 в Инсбруке Протопопов и Белоусова сенсационно обыграли пару из ФРГ Килиус/Боймлер и стали олимпийскими чемпионами. Карьеру решили продолжить. Такой вопрос в принципе не стоял. Так что следующий олимпийский цикл прошёл под знаменем шедеврального катания Белоусовой/Протопопова. Четыре года они были недосягаемы. Собирали золото всех главных стартов, неизменно подтверждая титул сильнейшей спортивной пары планеты.

Людмила Белоусова и Олег Протопопов выиграли Олимпиаду в Гренобле Фото: В. Донатов/ТАСС

Венцом их карьеры стали Олимпийские игры в Гренобле в 1968 году. Фигуристы выступили на высшем уровне и вновь завоевали золотые медали. Их исключительная харизма, техника и синхронность движений поразили зрителей и судей.

После вторых Игр Белоусова и Протопопов соревновались ещё несколько лет, но их начало обгонять новое поколение. Выиграв бронзу чемпионата СССР 1972 года, они со спокойной душой завершили карьеру.

«Они хотели кататься до конца своих дней»

Расставание с большим спортом не означало для легендарной пары конец фигурного катания. Они несколько лет выступали в Ленинградском балете на льду и регулярно радовали зрителей своим талантом.

К сожалению, решение переехать в Швейцарию в 1979 году и просьба у руководства этой страны политического убежища обернулись для Протопопова и Белоусовой гонениями со стороны родины. Их не только лишили званий заслуженных мастеров спорта, но и, по сути, стёрли из истории советского спорта. Имена фигуристов убрали из всех советских книг, упоминавших об их достижениях. Более того, спортсменов открыто обвиняли в предательстве, хотя те, покидая страну, всего лишь хотели развиваться и чувствовать себя нужными в любимом спорте.

Несмотря ни на что, фигуристы не разорвали связи с родиной и 25 февраля 2003 года наконец-то посетили Россию по приглашению Вячеслава Фетисова. Спустя два года в ноябре 2005-го они приехали ещё раз по приглашению Федерации фигурного катания Санкт-Петербурга. На Олимпиаде в Сочи следили за соревнованиями и давали интервью журналистам.

Людмила Белоусова и Олег Протопопов Фото: Вячеслав Евдокимов/ТАСС

За рубежом Олег и Людмила жили душа в душу и до последнего продолжали кататься. Последний их прокат перед зрителями состоялся в сентябре 2015 года на американском ледовом шоу «Вечер с чемпионами». Людмиле было 79 лет. Олегу — 83. Однако очень многие позавидовали их великолепной форме!

Вот как о них вспоминает подруга Барбара Келли из США:

«Они хотели кататься до конца своих дней, поэтому очень большое внимание уделяли физической форме. У них не было машины. Они всегда снимали жильё в пешей доступности от катка. Никогда не соглашались, если кто-то предлагал подбросить на авто. Они пешком ходили в магазины, на себе тащили сумки с продуктами, пешком поднимались по ступенькам в свои 80 с лишним. Не помню, чтобы они занимались каким-то особенным фитнесом. Разве что поддержки отрабатывали во дворе. Очень много гуляли. Любили плавать. Даже в холодной воде. И, конечно, много времени проводили на льду», — цитировали Келли на сайте Федерации фигурного катания России.

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Вынужденный переезд под конец жизни

Последние шесть лет жизни Олега Протопопова ознаменовались тяжёлым испытанием — разлукой с Людмилой Белоусовой. Его дорогая жена скончалась 26 сентября 2017 года, и он в одиночестве остался в доме в Швейцарии.

Но личное горе было не единственным ударом судьбы. Летом 2022-го экс-фигурист столкнулся с необходимостью внезапного переезда, что в его возрасте осуществить без сторонней помощи казалось невыполнимой задачей.

«Компания, которая хочет ремонтировать дом и обновлять его с 2023 года, потребовала от всех жильцов уехать. Только тогда они смогут начать работу. А я ещё не получил информацию точную — мне переведут с немецкого на русский, но это будет только в понедельник. И тогда я пойму наверняка, что такое здесь происходит. Это для меня было большим шоком.

Место, где буду жить, я пока не нашёл. По сути дела, я один, а одному в 90 лет перетащить весь этот материал, костюмы и всё, что есть в этом доме, невозможно. Вы же понимаете, что я не могу этого сделать», — делился Протопопов с «РИА Новости».

Тем не менее никакие беды не изменили главного: Олег Протопопов всегда оставался примером для всё новых и новых поколений фигуристов. Его достижения и вклад в развитие фигурного катания, несомненно, навсегда останутся в истории этого прекрасного спорта, а болельщики будут с трепетом пересматривать сохранившиеся записи выступлений их пары с Людмилой. Он прожил долгую и насыщенную жизнь, которая достойна запечатления в фильме.

Сегодня мы скорбим о потере этого талантливого спортсмена и искренне выражаем соболезнования родным и близким Олега Протопопова, а также всем, кто любил его и уважал как личность и спортсмена. В нашей памяти он будет жить вечно.