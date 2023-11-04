Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри выиграли Гран-при Франции в танцах на льду

Итальянские фигуристы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри одержали победу на Гран-при ISU, проходящем в Анже (Франция).
Пара захватила лидерство после ритм-танца и удержала его, выиграв и произвольный танец с результатом 127,92 балла. Общий результат фигуристов составил 215,54 балла. Второе место заняли Лоранс Фурнье Бодри и Николай Сёренсен из Канады. Замкнули призовую тройку Евгения Лопарева и Жоффре Бриссо (Франция).
Гран-при Франции. Танцы на льду. Произвольный танец
1. Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри (Италия) — 127,92.
2. Лоранс Фурнье Бодри/Николай Сёренсен (Канада) — 124,17.
3. Евгения Лопарева/Жоффре Бриссо (Франция) — 113,87.
4. Кристина Каррейра/Энтони Пономаренко (США) — 113,76.
5. Мари-Жад Лорьо/Ромен Ле Гак (Канада) — 112,13.
Гран-при Франции. Танцы на льду. Итоговое положение
1. Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри (Италия) — 215,54.
2. Лоранс Фурнье Бодри/Николай Сёренсен (Канада) — 205,15.
3. Евгения Лопарева/Жоффре Бриссо (Франция) — 190,82.
4. Кристина Каррейра/Энтони Пономаренко (США) — 186,70.
5. Мари-Жад Лорьо/Ромен Ле Гак (Канада) — 182,61.
Трансляции Гран-при ISU по фигурному катанию – 2023/2024 доступны в Okko.