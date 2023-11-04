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Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри выиграли Гран-при Франции в танцах на льду

Итальянские фигуристы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри одержали победу на Гран-при ISU, проходящем в Анже (Франция).

Пара захватила лидерство после ритм-танца и удержала его, выиграв и произвольный танец с результатом 127,92 балла. Общий результат фигуристов составил 215,54 балла. Второе место заняли Лоранс Фурнье Бодри и Николай Сёренсен из Канады. Замкнули призовую тройку Евгения Лопарева и Жоффре Бриссо (Франция).

Гран-при Франции. Танцы на льду. Произвольный танец

1. Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри (Италия) — 127,92.

2. Лоранс Фурнье Бодри/Николай Сёренсен (Канада) — 124,17.

3. Евгения Лопарева/Жоффре Бриссо (Франция) — 113,87.

4. Кристина Каррейра/Энтони Пономаренко (США) — 113,76.

5. Мари-Жад Лорьо/Ромен Ле Гак (Канада) — 112,13.

Гран-при Франции. Танцы на льду. Итоговое положение

1. Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри (Италия) — 215,54.

2. Лоранс Фурнье Бодри/Николай Сёренсен (Канада) — 205,15.

3. Евгения Лопарева/Жоффре Бриссо (Франция) — 190,82.

4. Кристина Каррейра/Энтони Пономаренко (США) — 186,70.

5. Мари-Жад Лорьо/Ромен Ле Гак (Канада) — 182,61.

Трансляции Гран-при ISU по фигурному катанию – 2023/2024 доступны в Okko.