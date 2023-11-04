Илья Малинин уступил Адаму Сяо Хим Фа на Гран-при Франции

Американский фигурист Илья Малинин занял второе место на Гран-при ISU, проходящем во Франции. Спортсмен, лидировавший после короткой программы, закончил произвольную на второй строчке турнирной таблицы.
Победу в Гран-при одержал Адам Сяо Хим Фа (Франция), он набрал 306,78 балла по сумме двух программ. Малинин уступил фигуристу из Франции чуть больше двух баллов (304,68). Тройку призёров замкнул Юма Кагияма (Япония) с результатом 273,14 балла.
Гран-при Франции. Мужчины. Произвольная программа
1. Адам Сяо Хим Фа (Франция) — 205,71.
2. Илья Малинин (США) — 203,10.
3. Лукас Бричги (Швейцария) — 176,49.
4. Юма Кагияма (Япония) — 175,23.
5. Люк Экономид (Франция) — 153,75.
Гран-при Франции. Мужчины. Итоговое положение
1. Адам Сяо Хим Фа (Франция) — 306,78.
2. Илья Малинин (США) — 304,68.
3. Юма Кагияма (Япония) — 273,14.
4. Лукас Бричги (Швейцария) — 263,43.
5. Камден Пулкинен (США) — 230, 84.
Трансляции Гран-при ISU по фигурному катанию – 2023/2024 доступны в Okko.
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