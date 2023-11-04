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Лия Перейра и Треннт Мишо выиграли Гран-при Франции в соревновании пар

Лия Перейра и Треннт Мишо выиграли Гран-при Франции в соревновании пар
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Канадские фигуристы Лия Перейра и Треннт Мишо выиграли произвольную программу и стали победителями Гран-при ISU в Анже (Франция) в соревновании спортивных пар.

По сумме двух программ канадцы набрали 194,67 балла. Второе место заняли итальянцы Сара Конти и Никколо Мачи с результатом 189,46 балла. Замкнули тройку представители Франции Камий Ковалёв и Павел Ковалёв, у них 172,88 балла.

Фигурное катание. Гран-при ISU-2023/24. Этап 3, Анже, Франция
Спортивные пары. Произвольная программа
04 ноября 2023, суббота. 21:10 МСК
Окончено
1
Канада
2
Италия
3
Франция

Гран-при Франции. Спортивные пары. Произвольная программа

1. Лия Перейра/Треннт Мишо (Канада) — 128,70.
2. Сара Конти/Никколо Мачи (Италия) — 124,15.
3. Камий Ковалёв/Павел Ковалёв (Франция) — 113,84.
4. Валентина Плазас/Максимилиано Фернандес (США) — 109,74.
5. Осеан Пьега/Денис Стрекалин (Франция) — 100,98.

Гран-при Франции. Спортивные пары. Итоговое положение

1. Лия Перейра/Треннт Мишо (Канада) — 194,67.
2. Сара Конти/Никколо Мачи (Италия) — 189,46.
3. Камий Ковалёв/Павел Ковалёв (Франция) — 172,88.
4. Валентина Плазас/Максимилиано Фернандес (США) — 168,20.
5. Осеан Пьега/Денис Стрекалин (Франция) — 153,81.

Трансляции Гран-при ISU по фигурному катанию – 2023/2024 доступны в Okko.

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