Лия Перейра и Треннт Мишо выиграли Гран-при Франции в соревновании пар

Канадские фигуристы Лия Перейра и Треннт Мишо выиграли произвольную программу и стали победителями Гран-при ISU в Анже (Франция) в соревновании спортивных пар.
По сумме двух программ канадцы набрали 194,67 балла. Второе место заняли итальянцы Сара Конти и Никколо Мачи с результатом 189,46 балла. Замкнули тройку представители Франции Камий Ковалёв и Павел Ковалёв, у них 172,88 балла.
Гран-при Франции. Спортивные пары. Произвольная программа
1. Лия Перейра/Треннт Мишо (Канада) — 128,70.
2. Сара Конти/Никколо Мачи (Италия) — 124,15.
3. Камий Ковалёв/Павел Ковалёв (Франция) — 113,84.
4. Валентина Плазас/Максимилиано Фернандес (США) — 109,74.
5. Осеан Пьега/Денис Стрекалин (Франция) — 100,98.
Гран-при Франции. Спортивные пары. Итоговое положение
1. Лия Перейра/Треннт Мишо (Канада) — 194,67.
2. Сара Конти/Никколо Мачи (Италия) — 189,46.
3. Камий Ковалёв/Павел Ковалёв (Франция) — 172,88.
4. Валентина Плазас/Максимилиано Фернандес (США) — 168,20.
5. Осеан Пьега/Денис Стрекалин (Франция) — 153,81.
Трансляции Гран-при ISU по фигурному катанию – 2023/2024 доступны в Okko.
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