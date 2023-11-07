Боброва — о слабом месте Ильи Малинина: пока второй оценкой не дотягивает
Поделиться
Олимпийская чемпионка Екатерина Боброва проанализировала выступление американского фигуриста Ильи Малинина на Гран-при Франции в Анже.
«Малинин пока всё равно второй оценкой не дотягивает, чтобы бороться с соперниками при условно с тем же уровнем прыжков. Ему пока будет сложнее. Но у него есть козырь — стабильность», — сказала Боброва в эфире 46-го выпуска проекта «Ход коньком» на YouTube канале «Чемпионат. Подкаст».
Напомним, Малинин занял второе место на этапе Гран-при с результатом 304,68 балла. Победу в соревнованиях одержал Адам Сяо Хим Фа, его результат составил 306,78 балла. Призовую тройку замкнул японский фигурист Юма Кагияма. По сумме короткой и произвольной программ он набрал 273,14 балла.
Комментарии
- 7 ноября 2023
-
16:50
-
16:40
-
16:30
-
16:15
-
16:13
-
16:05
- 6 ноября 2023
-
21:51
-
20:22
-
19:34
-
15:24
- 5 ноября 2023
-
23:57
-
23:51
-
22:58
-
21:57
-
21:48
-
20:03
-
19:59
-
19:38
-
19:25
-
19:07
-
19:05
-
18:58
-
18:51
-
18:43
-
18:39
-
18:36
-
13:26
-
01:00
-
00:54
- 4 ноября 2023
-
23:12
-
22:14
-
21:45
-
20:46
-
19:09
-
18:39
Партнерский контент