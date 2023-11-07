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Боброва — о слабом месте Ильи Малинина: пока второй оценкой не дотягивает

Боброва — о слабом месте Ильи Малинина: пока второй оценкой не дотягивает
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Олимпийская чемпионка Екатерина Боброва проанализировала выступление американского фигуриста Ильи Малинина на Гран-при Франции в Анже.

«Малинин пока всё равно второй оценкой не дотягивает, чтобы бороться с соперниками при условно с тем же уровнем прыжков. Ему пока будет сложнее. Но у него есть козырь — стабильность», — сказала Боброва в эфире 46-го выпуска проекта «Ход коньком» на YouTube канале «Чемпионат. Подкаст».

Напомним, Малинин занял второе место на этапе Гран-при с результатом 304,68 балла. Победу в соревнованиях одержал Адам Сяо Хим Фа, его результат составил 306,78 балла. Призовую тройку замкнул японский фигурист Юма Кагияма. По сумме короткой и произвольной программ он набрал 273,14 балла.

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