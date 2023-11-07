Журанков — о судействе Малинина: такое ощущение, будто провоцируют делать четверной аксель

Андрей Журанков и Екатерина Боброва в подкасте «Ход коньком» обсудили судейство Ильи Малинина на Гран-при ISU в Анже (Франция).

Журанков: В этом сезоне они (Илья Малинин и его тренеры. — Прим. «Чемпионата» ) решили без четверного акселя. А сейчас после Гран-при Франции такое ощущение, будто его провоцируют сделать его.

Боброва: Он всегда прыгает его на соревновательных тренировках, причём блестяще, я видела. На одном видео с такой тренировки был момент: он прыгнул прямо рядом с Этери Георгиевной Тутберидзе, был виден её затылок на видео. Там рядом никого не было, а у неё глаза были на лёд. Можно было воспринять это по-разному, но мне показалось, она так одобрительно покачала, типа классно, вау! Это действительно впечатляет, когда он особенно в пролёт прыгает.

Но он сам сказал, что неоправданно мало стоит четверной аксель, а риск ошибки очень дорого обойдётся. Поэтому ему лучше, извините, прыгать тройной аксель на +5, +4. Что он и делает.