«Организму нужно сохраняться в течение сезона». Фигуристка Миронова — о работе с датчиками

Фигуристка из Санкт-Петербурга Екатерина Миронова, выступающая в танцевальном дуэте с Евгением Устенко, для выпуска спецпроекта «Анатомия Фигурки» рассказала о занятиях с датчиками.

«Благодаря отслеживанию кардионагрузки, вариабельности сердечного ритма и частоты вдохов в течение сна и других показателей я узнаю отношение текущего напряжения к выносливости и вижу состояние своего организма до, во время и после тренировок. Есть возможность отследить качество тренировки. В какие дни у меня выходит эффективная тренировка с повышенной нагрузкой, в какие – перетренированность или детренированность с низкой нагрузкой. Понимая текущее состояние, можно чётко выстраивать график дальнейшей работы с наибольшей эффективностью. Также я стала внимательнее следить за статусами вегетативной нервной системы и показателями сна, чтобы иметь возможность вносить изменения в свой режим для более качественного восстановления организма и нервной системы.

Есть также прогнозы на будущее: например, в графике показано, что в воскресенье, например, моя выносливость будет уже не такой пиковой, как в четверг или пятницу. И благодаря этому можно распределять нагрузку. Организму нужно сохраняться в течение сезона», — сказала Миронова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.