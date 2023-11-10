Камила Валиева посетила жеребьёвку этапа Гран-при в Казани

Олимпийская чемпионка 2022 года, чемпионка Европы, российская фигуристка Камила Валиева находится в Казани и посетила жеребьёвку четвёртого этапа Гран-при России по фигурному катанию. Видео с жеребьёвки четвёртого этапа всероссийских соревнований Ростелеком Гран При России «Идель-2023» опубликовано в телеграм-канале Федерации фигурного катания на коньках России.

Камила Валиева решила принять участие на соревнованиях в Казани, несмотря на слушания по её делу в Спортивном арбитражном суде (CAS), которые проходят 9-10 ноября. Для Камилы этап Гран-при в Казани станет первым стартом в новом сезоне.

Ранее стало известно, что окончательное решение по делу российской фигуристки будет вынесено коллегией CAS в начале 2024 года.