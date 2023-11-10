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USA Today: решение по делу Валиевой будет вынесено в начале 2024 года

USA Today: решение по делу Валиевой будет вынесено в начале 2024 года
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9 ноября в Спортивном арбитражном суде (CAS) возобновились слушания по делу российской фигуристки Камилы Валиевой, обвиняемой в употреблении допинга. Несмотря на то что слушания завершатся 10 ноября, сообщается, что окончательное решение будет принято позднее.

«Ожидается, что окончательное решение коллегии CAS будет вынесено где-то в ближайшие несколько месяцев, возможно, в декабре, но гораздо более вероятно после праздников в начале 2024 года», — сообщает USA Today.

Напомним, положительная допинг-проба была сдана Валиевой в декабре 2021 года, но о результате стало известно после завершения командного турнира Олимпиады 2022 года, который сборная России с фигуристкой в составе выиграла. Церемония награждения была отложена до завершения расследования.

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