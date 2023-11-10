Риана Кадырова — о третьем месте на юниорском ГП в Казани: очень помогает публика

Фигуристка Риана Кадырова, занявшая третье место на юниорском Гран-при в Казани, поделилась своими впечатлениями от соревнований.

«Очень помогает публика, поддерживает. Мне очень понравилось, волнения от этого меньше становится. Был ли здесь особенный лёд? Тренируюсь здесь, на этом льду, так что всё было хорошо. Удалось ли поговорить с сестрой Ясминой, которая тоже выступает здесь? Она пожелала удачи, Валера (Колесов. — Прим. «Чемпионата») тоже пожелал удачи, виделись сегодня.

Дальнейшие планы – усложнять программы, работать над уровнями. Учу тройной аксель, пока это максимальный набор. Хотела бы перейти в парное катание? Не хочу, не очень нравится. Страшно? Немного да (улыбается)», — передаёт корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.