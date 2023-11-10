Базылюк — о победе на ГП в Казани: на этом этапе было намного легче кататься

Ученица Этери Тутберидзе, российская фигуристка Маргарита Базылюк поделилась своими впечатлениями от победы в юниорском этапе Гран-при России по фигурному катанию в Казани.

«На этом этапе было намного легче кататься, уже попривычнее. Я благодарна публике за такие бурные аплодисменты, я буду стараться катать чище, лучше. Как могу сравнить два своих этапа? Плюсы могу поставить за то, что сделала тулуп во второй половине программы, минусы – в первой половине он не получился. На тех соревнованиях он не получился во второй половине, но получился в первой. Буду стараться, чтобы все прыжки получались (улыбается). Насчёт дальнейших соревнований не знаю пока, надо будет уточнить у тренеров. Буду работать над программой, над представлением, над прыжками и вращениями.

Не хочу ли принять участие в чемпионате России по прыжкам? Я пока что не могу ответить на этот вопрос, потому что не знаю, пройду ли я по возрасту. Самый любимый прыжок? Все любимые прыжки, я вообще люблю прыгать. Сколько нужно работать, чтобы всё вот так получалось? Прыгаем мы примерно час – час пятнадцать, этого достаточно, чтобы я могла это делать здесь. Я очень много прыгаю на тренировках», — передаёт слова Базылюк корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.