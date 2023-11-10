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Маргарита Базылюк рассказала о желании посоревноваться с Камилой Валиевой

Маргарита Базылюк рассказала о желании посоревноваться с Камилой Валиевой
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Маргарита Базылюк, которая тренируется в группе Этери Тутберидзе, рассказала о желании посоревноваться с Камилой Валиевой.

Базылюк одержала победу на четвёртом этапе юниорской серии Гран-при в Казани, где во взрослых соревнованиях выступит Валиева.

«Хотелось ли бы посоревноваться с Валиевой? К сожалению, не удастся посмотреть выступление Камилы здесь. Вообще, Камила старше, взрослее, а я пока что маленькая. Я пока что прыгаю и надеюсь, что буду прыгать. Поживём, увидим (улыбается)», — передаёт слова Базылюк корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Напомним, сегодня, 10 ноября, в Спортивном арбитражном суде (CAS) должны завершиться слушания по делу о нарушении Валиевой антидопинговых правил.

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