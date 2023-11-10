Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Арсений Федотов: «Чёрного лебедя» стараюсь по-мужски катать, не как девушки

Арсений Федотов: «Чёрного лебедя» стараюсь по-мужски катать, не как девушки
Аудио-версия:
Комментарии

Фигурист Арсений Федотов, занимающийся в группе Этери Турберидзе, прокомментировал победу на этапе юниорской серии Гран-при России в Казани.

Федотов выиграл за явным преимуществом, опередив ставшего вторым Ивана Рамзенкова почти на 23 балла.

«Я к этим соревнованиям не очень был готов. У меня не всё хорошо получилось. Тяжело очень было настраиваться, поэтому для меня эта победа была самая насыщенная, сладкая. Думаю, что мне повезло с номером, потому что я был шестым в разминке, у меня было много времени. И я тараканов из головы выкинул и подготовился. Со здоровьем всё отлично.

Как себя ощущаю в разных программах — короткой и произвольной? Это ежедневная тяжёлая отработка программ. Мы каждый день работаем и над короткой, и над произвольной. «Чёрного лебедя» я стараюсь по-мужски катать, не как девушки», — передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Трансляции Гран-при России доступны в Okko.

Материалы по теме
Фигурист Федотов из группы Тутберидзе выиграл юниорский этап Гран-при России в Казани
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android