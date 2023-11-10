Арсений Федотов: «Чёрного лебедя» стараюсь по-мужски катать, не как девушки

Фигурист Арсений Федотов, занимающийся в группе Этери Турберидзе, прокомментировал победу на этапе юниорской серии Гран-при России в Казани.

Федотов выиграл за явным преимуществом, опередив ставшего вторым Ивана Рамзенкова почти на 23 балла.

«Я к этим соревнованиям не очень был готов. У меня не всё хорошо получилось. Тяжело очень было настраиваться, поэтому для меня эта победа была самая насыщенная, сладкая. Думаю, что мне повезло с номером, потому что я был шестым в разминке, у меня было много времени. И я тараканов из головы выкинул и подготовился. Со здоровьем всё отлично.

Как себя ощущаю в разных программах — короткой и произвольной? Это ежедневная тяжёлая отработка программ. Мы каждый день работаем и над короткой, и над произвольной. «Чёрного лебедя» я стараюсь по-мужски катать, не как девушки», — передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

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