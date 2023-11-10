Иван Рамзенков: в Ташкенте хорошо отстартовал — мои первые международные соревнования

Фигурист Иван Рамзенков, занимающийся в группе Кирилла Давыденко, прокомментировал выступление на этапе юниорской серии Гран-при России в Казани.

Благодаря успешному прокату произвольной программы Рамзенков поднялся с четвёртого места на второе итоговое.

«Я был готов к этому турниру, очень сильно подготовлен, очень счастлив, что попал в тройку. Оцениваю себя хорошо, прокат был очень хорошим. В короткой я сделал дорожку второго, рассчитывал сделать третьего и не получать дедакшн за нарушение времени.

Как прошли международные соревнования Global Skating Academy в Ташкенте? В Ташкенте я тоже хорошо отстартовал. Это мои первые международные соревнования, я не боялся выступать, был готов.

Честно, не рассчитывал уже быть в тройке сильнейших, хотел только чисто катать свои программы.

В кого спортивный характер? Всё идёт от Кирилла Анатольевича, моего тренера. Благодаря ему у меня сильный характер, он меня настраивает на соревнования, и из-за этого я не боюсь выступать.

Еду на шестой этап Гран-при, планирую делать три четверных, два тройных акселя», — передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Трансляции Гран-при России доступны в Okko.