«От радости ещё не плакала». Камила Валиева — о том, как справляется с эмоциями на льду

Олимпийская чемпионка в команде Камила Валиева высказалась об эмоциях во время прокатов и ответила на вопрос, зачем ей нужно фигурное катание.

«Зачем мне фигурное катание? Это моя жизнь. Когда я пришла в группу Этери Тутберидзе, больше нацеленности было на элементы, сейчас же это поменялось, сейчас мне важно чистое исполнение, а не количество сложных элементов.

Много мыслей перед стартом? Нужно в голове разбираться — это просто так не проходит. То, что у тебя внутри, обычно показывается снаружи, но сейчас я больше научилась контролировать то, что у меня транслируется на лице, то, что у меня транслируется в теле. Я стараюсь успокоиться: выдохнуть телом, чтобы успокоиться головой. Я как была таким судорожным ребёнком, который боится всего, так и осталась, к сожалению. Скорее, это человеческое: кто-то вообще не волнуется.

Слёзы бывают? Ничего не изменилось. Добавились, возможно, жизненные моменты, из-за которых хочется поплакать. По-хорошему, когда ты катаешься, нельзя показывать слёзы. Это неправильно, но, к сожалению, иногда эмоции невозможно убрать. Иногда бывают слёзы, но плакать – это хорошо. Но я всё-таки хочу плакать у себя дома. Плакать от радости? Не знаю, не плакала от радости ещё», — сказала Валиева в интервью Первому каналу.