«Всё, что нас не убивает, делает нас сильнее!» Тарасова — о старте Валиевой в Казани

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова рассказала, чего ждёт от выступления Камилы Валиевой на этапе Гран-при России в Казани.

Первый старт Валиевой в сезоне-2023/2024 состоится на следующий день после завершения в Спортивном арбитражном суде (CAS) слушаний по делу о нарушении фигуристкой антидопинговых правил. Процесс должен был завершиться 28 сентября. Однако суд отложил окончание слушаний до 10 ноября из-за необходимости подготовки дополнительной документации.

«От Камилы ждём хороших прокатов. Предполагаю, она настроена выступать, как всегда, блестяще! Мы это увидим в её выступлениях. От таких событий её характер будет только сильнее. Не дай бог иметь кому-то такие истории за плечами. Всё, что нас не убивает, делает нас сильнее!» — приводит слова Тарасовой Sport24.