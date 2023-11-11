Гран-при России по фигурному катанию, мужчины: во сколько короткая программа, где смотреть

Сегодня, 11 ноября, стартуют соревнования мужчин в рамках четвёртого этапа серии Гран-при России – 2023/2024 в Казани. Фигуристы представят свои короткие программы. На лёд среди прочих выйдут действующий чемпион России Евгений Семененко, Глеб Лутфуллин, Макар Игнатов и Даниил Самсонов. Старт соревнований намечен на 13:30 мск.

Серия Гран-при России по фигурному катанию состоит из шести этапов: Уфа, Омск, Красноярск, Казань, Самара, Москва. В этом году Суперфинал серии отменён. Вместо него состоится Спартакиада сильнейших в Магнитогорске, за путёвки на которую и будут бороться спортсмены на протяжении всех этапов. Спартакиада пройдёт с 15 по 18 февраля 2024 года.

Трансляции Гран-при России по фигурному катанию — 2023/2024 доступны в Okko.