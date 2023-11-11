Главные новости и оперативные обновления с турнира под названием «Идель» — в онлайн-трансляции «Чемпионата».

Валиева выступит на Гран-при Казани сразу после суда. Но у неё мощные соперницы. LIVE

Серия этапов Гран-при России возвращается после небольшого перерыва. 11-12 ноября наши фигуристы будут сражаться в Казани.

Главное событие турнира — выход на лёд Камилы Валиевой сразу после суда в CAS. Сможет ли фигуристка справиться с нервами после заседания, на котором решалась её карьера? Это испытание точно будет непростым, тем более что у Камилы сильные соперницы. Софья Муравьёва и Алина Горбачёва способны преподнести сенсацию, так как владеют прыжками ультра-си.

Захватывающая битва будет и у парней. Евгений Семененко, Макар Игнатов, Глеб Лутфуллин и Григорий Фёдоров уже соревновались вместе на первом этапе, и это было очень остросюжетно. Поменяется ли исход турнира в этот раз? Всё возможно, тем более что в их борьбу попытается вклиниться ученик Тутберидзе Даниил Самсонов.

Более предсказуемыми кажутся соревнования пар, ведь там есть очевидные лидеры — Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Но борьба за пьедестал точно развернётся нешуточная — претендентов на призовые места множество!

Следите за ходом событий на этапе Гран-при в Казани в онлайн-трансляции «Чемпионата».

Вы можете настроить удобный параметр автообновления, изменив его с помощью кнопки под стрелкой.