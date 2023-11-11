Валиева выступит на Гран-при Казани сразу после суда. Но у неё мощные соперницы. LIVE

Серия этапов Гран-при России возвращается после небольшого перерыва. 11-12 ноября наши фигуристы будут сражаться в Казани.
Главное событие турнира — выход на лёд Камилы Валиевой сразу после суда в CAS. Сможет ли фигуристка справиться с нервами после заседания, на котором решалась её карьера? Это испытание точно будет непростым, тем более что у Камилы сильные соперницы. Софья Муравьёва и Алина Горбачёва способны преподнести сенсацию, так как владеют прыжками ультра-си.
Захватывающая битва будет и у парней. Евгений Семененко, Макар Игнатов, Глеб Лутфуллин и Григорий Фёдоров уже соревновались вместе на первом этапе, и это было очень остросюжетно. Поменяется ли исход турнира в этот раз? Всё возможно, тем более что в их борьбу попытается вклиниться ученик Тутберидзе Даниил Самсонов.
Более предсказуемыми кажутся соревнования пар, ведь там есть очевидные лидеры — Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Но борьба за пьедестал точно развернётся нешуточная — претендентов на призовые места множество!
Следите за ходом событий на этапе Гран-при в Казани в онлайн-трансляции «Чемпионата».
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Камила Валиева выйдет на лёд после повторных слушаний по допинговому делу. О том, чем они закончились, читайте в материале «Чемпионата».
Список участников
Женщины: Камила Валиева, Карима Аскарова, Ксения Говорова, Алина Горбачёва, Рената Губашева, Ангелина Козырева, Арина Кшецкая, Софья Муравьёва, Дарья Садкова, Валерия Овчинникова, Полина Свириденко, Мария Талалайкина.
Мужчины: Владислав Дикиджи, Фёдор Зонов, Макар Игнатов, Глеб Лутфуллин, Андрей Мухортов, Владимир Ощепков, Максим Петров, Иван Попов, Даниил Самсонов, Кирилл Сарновский, Евгений Семененко, Григорий Фёдоров.
Спортивные пары: Карина Акопова/Никита Рахманин, Ясмина Кадырова/Валерий Колесов, Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев, Елизавета Осокина/Артём Грицаенко, Таисия Собинина/Денис Ходыкин, Екатерина Чикмарёва/Матвей Янченков, Майя Шегай/Игорь Шамшуров.
Расписание соревнований
Мужчины. Короткая программа — 13:30.
Женщины. Короткая программа — 15:15.
Спортивные пары. Короткая программа — 17:45.
Добрый день, уважаемые любители фигурного катания! Сегодня в Казани стартует четвёртый этап Гран-при России. В соревнованиях примут участие три группы спортсменов — женщины, мужчины и спортивные пары.