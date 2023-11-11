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Гран-при России по фигурному катанию, женщины: во сколько короткая программа, где смотреть

Гран-при России по фигурному катанию, женщины: во сколько короткая программа, где смотреть
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Сегодня, 11 ноября, стартуют соревнования женщин в рамках четвёртого этапа серии Гран-при России – 2023/2024 в Казани. Фигуристки представят свои короткие программы. На лёд среди прочих выйдут олимпийская чемпионка 2022 года в командном первенстве, чемпионка Европы Камила Валиева, чемпионка России среди юниоров Алина Горбачёва, ученица Евгения Плющенко Софья Муравьёва. Старт соревнований намечен на 15:15 мск.

Фигурное катание. Гран-при России-2023/24. Этап 4, Казань
Женщины. Короткая программа
11 ноября 2023, суббота. 15:15 МСК
Не началось

Перед стартом четвёртого этапа лидером соревнований является Аделия Петросян, которая выиграла этапы в Уфе и Омске.

Серия Гран-при России по фигурному катанию состоит из шести этапов: Уфа, Омск, Красноярск, Казань, Самара, Москва. В этом году Суперфинал серии отменён. Вместо него состоится Спартакиада сильнейших в Магнитогорске, за путёвки на которую и будут бороться спортсмены на протяжении всех этапов. Спартакиада пройдёт с 15 по 18 февраля 2024 года.

Трансляции Гран-при России по фигурному катанию — 2023/2024 доступны в Okko.

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