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Гран-при России. Спортивные пары. Короткая программа
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Евгений Семененко захватил лидерство на четвёртом этапе Гран-при России по итогам КП

Евгений Семененко захватил лидерство на четвёртом этапе Гран-при России по итогам КП
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В Казани мужчины представили свои короткие программы в рамках четвёртого этапа серии Гран-при России по фигурному катанию. Наибольшее количество баллов от судей получил действующий чемпион России ученик Алексея Мишина Евгений Семененко. В рамках проката он исполнил каскад четверной тулуп — тройной тулуп, четверной сальхов и тройной аксель.

Фигурное катание. Гран-при России, четвёртый этап. Мужчины. Короткая программа

1. Евгений Семененко – 98,54 балла.
2. Владислав Дикиджи — 97,35.
3. Макар Игнатов — 92,46.
4. Глеб Лутфуллин – 86,44.
5. Фёдор Зонов – 85,85.
6. Андрей Мухортов – 75,22.
7. Кирилл Сарновский – 74,05.
8. Даниил Самсонов – 73,84.

Трансляции Гран-при России по фигурному катанию — 2023/2024 доступны в Okko.

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