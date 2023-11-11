Евгений Семененко захватил лидерство на четвёртом этапе Гран-при России по итогам КП

В Казани мужчины представили свои короткие программы в рамках четвёртого этапа серии Гран-при России по фигурному катанию. Наибольшее количество баллов от судей получил действующий чемпион России ученик Алексея Мишина Евгений Семененко. В рамках проката он исполнил каскад четверной тулуп — тройной тулуп, четверной сальхов и тройной аксель.

Фигурное катание. Гран-при России, четвёртый этап. Мужчины. Короткая программа

1. Евгений Семененко – 98,54 балла.

2. Владислав Дикиджи — 97,35.

3. Макар Игнатов — 92,46.

4. Глеб Лутфуллин – 86,44.

5. Фёдор Зонов – 85,85.

6. Андрей Мухортов – 75,22.

7. Кирилл Сарновский – 74,05.

8. Даниил Самсонов – 73,84.

Трансляции Гран-при России по фигурному катанию — 2023/2024 доступны в Okko.