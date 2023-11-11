Евгений Семененко ответил, давит ли на него статус лидера мужского катания в России

Действующий чемпион России ученик Алексея Мишина Евгений Семененко оценил свой прокат короткой программы на четвёртом этапе серии Гран-при России по фигурному катанию, который проходит в Казани. Семененко получил от судей 98,54 балла и является лидером соревнований.

«Впечатление положительное. Была одна маленькая помарка, но потом в течение всей оставшейся программы пытался всё компенсировать. На данный момент настроение хорошее. Надеюсь, эта радость продлится как можно дольше.

Давит ли статус лидера? Моё дело просто всегда выходить и показывать максимум уже на соревновательном уровне. Стараюсь об этом не думать.

Настрой рабочий. Спасал ли я прыжки? Нет такого спортсмена, кому всегда было бы легко. Всё равно бывают какие-то сложности перед стартом. Как я ранее сказал, нужно думать о том, как ты выйдешь на лёд и что ты должен сделать для того, чтобы показать свой максимум.

Пойду ли в актёрство? Нет, я уже выбрал, чем буду заниматься», — передаёт слова Семененко корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

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