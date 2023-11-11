«Это даёт уйти от рутины». Макар Игнатов — о совместных выступлениях с Туктамышевой

Серебряный призёр чемпионата России – 2021 в мужском одиночном катании Макар Игнатов прокомментировал прокат короткой программы на четвёртом этапе серии Гран-при России по фигурному катанию, который проходит в Казани. Игнатов получил от судей 92,46 балла и занимает промежуточное третье место.

«Здесь получилось чуть больше, чем в Уфе, надеюсь, эта тенденция с каждым стартом будет сохраняться и я буду катать лучше. Короткая — это не полдела, это одна треть, готовимся к завтрашнему дню.

Публика приняла очень хорошо, чувствовалась поддержка, за это большая благодарность. Если в первой половине, где прыжки, был сконцентрирован на себе, потом на дорожке услышал и почувствовал это, даже немножко это понесло.

Не сбивал ли опыт выступления в шоу между этапами? Любой опыт выступления на зрителя, особенно если это большая арена, — это хорошо, главное удачно вписать это в тренировочный процесс. Потому что там тоже большие объёмы, и это своеобразная работа на зрителя, не на тренировке перед тренером. Мне кажется, это хороший опыт, он только в плюс.

Выступать с Елизаветой Туктамышевой тоже интересно. Это немножко даёт уйти от рутины, сделать так, чтобы фигурное катание не превращалось в работу-работу-работу, чтобы не пропадал огонь. Сложнее ли выступать на льду с кем-то, чем одному? Сложнее. Когда ты один и куда-то не туда поехал, можешь сымпровизировать, оттолкнуться от себя, а тут — другой человек, нужно следить за собой, за ним, чтобы всё гармонично синхронизировалось.

Есть ли мысли о парном катании? Нет (улыбается). Конкретных предложений не было. Спина не выдержит», — передаёт слова Игнатова корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

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