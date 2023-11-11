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Гран-при России. Спортивные пары. Короткая программа
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17:45 Мск
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Плющенко: никому не советую говорить, что я переманил или перекупил чьих-то учеников

Плющенко: никому не советую говорить, что я переманил или перекупил чьих-то учеников
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Двукратный олимпийский чемпион в мужском одиночном катании, а ныне тренер Евгений Плющенко поделился своей позицией по поводу переманивания чужих подопечных.

«Есть у нас штабы, которые переманивают, даже открыто. Я честно скажу. Сейчас пара, которая представляет мой клуб, заняла в Казани первое место, и один из тренеров, не будем называть, уже подходил и уже начал закидывать удочки. Я этого не делаю и не делал никогда, хоть на меня кто-то там что-то кричал, говорил, что я кого-то переманил или перекупил. Не советую это делать никому. Но, к сожалению, это происходит», — передаёт слова Плющенко корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

Трансляции Гран-при России по фигурному катанию — 2023/2024 доступны в Okko.

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