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Гран-при России. Спортивные пары. Короткая программа
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17:45 Мск
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«Главное, чтобы в гостинице тараканов не было». Дикиджи оценил условия на этапе в Казани

«Главное, чтобы в гостинице тараканов не было». Дикиджи оценил условия на этапе в Казани
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Российский фигурист Владислав Дикиджи оценил свой промежуточный второй результат на четвёртом этапе серии Гран-при России по итогам короткой программы.

«Был ожидаем чистый прокат, потому что последний месяц я очень хорошо работал, хорошо готовился. Планировал, что всё сделаю чисто, настрой был такой. Я стал больше работать, больше катать, больше прыгать, больше вращаться.

Перед произвольной настрой боевой. Планирую делать три четверных — лутц и два сальхова, один в каскаде. Программа с прошлого сезона, просто костюм немножко поменяли, предыдущий был неудобный. Новую короткую поставила Александра Панфилова.

Особенный ли лёд в Казани? Помогает ли кататься, как говорили юниоры? Поддерживаю эти высказывания. На протяжении пяти-семи лет ездил на этапы в Казань, и мне всегда нравится здешний лёд. Всё замечательно, мне всё нравится. Какими должны быть условия в гостинице? Главное, чтобы тараканов не было. Где лежать есть, чем укрыться есть. Лично мне всё нравится.

Когда миллион подписчиков в Тиктоке? Когда больше времени буду уделять этому, больше выкладывать, то, наверное, добью в ближайший год (улыбается)», — передаёт слова Дикиджи корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Трансляции Гран-при России по фигурному катанию — 2023/2024 доступны в Okko.

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