Евгений Плющенко: я переосмыслил многие вещи, мне стало неинтересно кого-то обсуждать

Двукратный олимпийский чемпион в мужском одиночном катании, а ныне тренер Евгений Плющенко подтвердил, что в последнее время намеренно уходит от активности в медиа.

«Я стал менее активным в медийном плане? Я переосмыслил многие вещи и мне неинтересно кого-то обсуждать, о ком-то говорить. Да, я выбрал другой сейчас путь. А почему — это останется со мной.

Самоделкина? У неё всё по плану. У меня со всеми спортсменами всё по плану. У нас всё хорошо. Ангелопол? Задайте ещё вопросы Александру Плющенко», — передаёт слова Плющенко корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

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