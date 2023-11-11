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Гран-при России. Спортивные пары. Короткая программа
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Евгений Плющенко: я переосмыслил многие вещи, мне стало неинтересно кого-то обсуждать

Евгений Плющенко: я переосмыслил многие вещи, мне стало неинтересно кого-то обсуждать
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Двукратный олимпийский чемпион в мужском одиночном катании, а ныне тренер Евгений Плющенко подтвердил, что в последнее время намеренно уходит от активности в медиа.

«Я стал менее активным в медийном плане? Я переосмыслил многие вещи и мне неинтересно кого-то обсуждать, о ком-то говорить. Да, я выбрал другой сейчас путь. А почему — это останется со мной.

Самоделкина? У неё всё по плану. У меня со всеми спортсменами всё по плану. У нас всё хорошо. Ангелопол? Задайте ещё вопросы Александру Плющенко», — передаёт слова Плющенко корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

Трансляции Гран-при России по фигурному катанию — 2023/2024 доступны в Okko.

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