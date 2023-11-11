Сын Евгения Плющенко назвал фигуристов, помимо отца, на которых равняется
Сын двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко Александр после победы на третьем этапе соревнований «Битвы школ» рассказал, на кого из современных фигуристов равняется в данный момент.
Александр Плющенко: на кого равняюсь в своей академии? На папу. Зачем мне на кого-то другого смотреть? Ну, Нэйтан Чен мне ещё нравится, Юдзуру Ханю. Илья Малинин по прыжкам.
Евгений Плющенко: у него есть, естественно, люди, на кого он равняется, на кого смотрит. И не надо этого стесняться, надо равняться на сильных спортсменов. На Александру Трусову, на Софу Самоделкину. Появляется много-много спортсменов хороших.
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