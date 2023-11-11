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Гран-при России. Спортивные пары. Короткая программа
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Сын Евгения Плющенко назвал фигуристов, помимо отца, на которых равняется

Сын Евгения Плющенко назвал фигуристов, помимо отца, на которых равняется
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Сын двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко Александр после победы на третьем этапе соревнований «Битвы школ» рассказал, на кого из современных фигуристов равняется в данный момент.

Александр Плющенко: на кого равняюсь в своей академии? На папу. Зачем мне на кого-то другого смотреть? Ну, Нэйтан Чен мне ещё нравится, Юдзуру Ханю. Илья Малинин по прыжкам.

Евгений Плющенко: у него есть, естественно, люди, на кого он равняется, на кого смотрит. И не надо этого стесняться, надо равняться на сильных спортсменов. На Александру Трусову, на Софу Самоделкину. Появляется много-много спортсменов хороших.

Трансляции Гран-при России по фигурному катанию — 2023/2024 доступны в Okko.

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