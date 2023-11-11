Камила Валиева лидирует после короткой программы на Гран-при в Казани
Поделиться
Фигуристка Камила Валиева заняла первое место после короткой программы четвёртого этапа Гран-при России в женском одиночном катании. Она набрала 81,09 балла. На втором месте с результатом 77,02 балла Софья Муравьёва. Замыкает тройку по итогам короткой программы Алина Горбачёва, её результат — 73,29 балла.
Фигурное катание. Гран-при России-2023/24. Этап 4, Казань
Женщины. Короткая программа
11 ноября 2023, суббота. 15:15 МСК
Окончено
1
Камила Валиева
Москва
81.09
2
Софья Муравьёва
Москва
77.02
3
Алина Горбачёва
Тверская область
73.29
1. Камила Валиева — 81,09.
2. Софья Муравьёва — 77,02.
3. Алина Горбачёва — 73,29.
4. Дарья Садкова — 73,15.
5. Мария Талалайкина — 67,59.
6. Арина Кшецкая — 64,72.
7. Валерия Овчинникова — 62,41.
8. Рената Губашева — 58,97.
9. Полина Свириденко — 57,25.
10. Карима Аскарова — 52,89.
11. Ксения Говорова — 48,44.
12. Ангелина Козырева — 46,77.
Трансляции Гран-при России по фигурному катанию — 2023/2024 доступны в Okko.
Материалы по теме
Комментарии
- 11 ноября 2023
-
17:37
-
17:25
-
17:18
-
17:01
-
16:48
-
16:43
-
16:27
-
16:21
-
16:11
-
16:08
-
16:02
-
16:00
-
15:52
-
15:41
-
15:36
-
15:30
-
15:24
-
14:55
-
13:59
-
13:27
-
12:41
-
11:31
-
11:26
-
11:24
-
11:16
-
10:52
-
00:05
- 10 ноября 2023
-
23:07
-
21:26
-
21:10
-
20:36
-
20:25
-
20:10
-
20:04
-
19:39
Партнерский контент