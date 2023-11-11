Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Гран-при России. Спортивные пары. Короткая программа
Начало прямой трансляции
17:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Камила Валиева лидирует после короткой программы на Гран-при в Казани

Камила Валиева лидирует после короткой программы на Гран-при в Казани
Аудио-версия:
Комментарии

Фигуристка Камила Валиева заняла первое место после короткой программы четвёртого этапа Гран-при России в женском одиночном катании. Она набрала 81,09 балла. На втором месте с результатом 77,02 балла Софья Муравьёва. Замыкает тройку по итогам короткой программы Алина Горбачёва, её результат — 73,29 балла.

Фигурное катание. Гран-при России-2023/24. Этап 4, Казань
Женщины. Короткая программа
11 ноября 2023, суббота. 15:15 МСК
Окончено
1
Камила Валиева
Москва
81.09
2
Софья Муравьёва
Москва
77.02
3
Алина Горбачёва
Тверская область
73.29

1. Камила Валиева — 81,09.
2. Софья Муравьёва — 77,02.
3. Алина Горбачёва — 73,29.
4. Дарья Садкова — 73,15.
5. Мария Талалайкина — 67,59.
6. Арина Кшецкая — 64,72.
7. Валерия Овчинникова — 62,41.
8. Рената Губашева — 58,97.
9. Полина Свириденко — 57,25.
10. Карима Аскарова — 52,89.
11. Ксения Говорова — 48,44.
12. Ангелина Козырева — 46,77.

Трансляции Гран-при России по фигурному катанию — 2023/2024 доступны в Okko.

Материалы по теме
Зрители отреагировали на оценки Софьи Муравьёвой на ГП России в Казани
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android