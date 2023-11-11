Камила Валиева лидирует после короткой программы на Гран-при в Казани

Фигуристка Камила Валиева заняла первое место после короткой программы четвёртого этапа Гран-при России в женском одиночном катании. Она набрала 81,09 балла. На втором месте с результатом 77,02 балла Софья Муравьёва. Замыкает тройку по итогам короткой программы Алина Горбачёва, её результат — 73,29 балла.

1. Камила Валиева — 81,09.

2. Софья Муравьёва — 77,02.

3. Алина Горбачёва — 73,29.

4. Дарья Садкова — 73,15.

5. Мария Талалайкина — 67,59.

6. Арина Кшецкая — 64,72.

7. Валерия Овчинникова — 62,41.

8. Рената Губашева — 58,97.

9. Полина Свириденко — 57,25.

10. Карима Аскарова — 52,89.

11. Ксения Говорова — 48,44.

12. Ангелина Козырева — 46,77.

Трансляции Гран-при России по фигурному катанию — 2023/2024 доступны в Okko.